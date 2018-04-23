「市長阿伯」講北門歷史 柯自嘲：口氣像政策宣導

2018-04-23 15:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕適逢「423世界閱讀日」，北市府即起兩天舉辦本土語言友善環境發表會，內容包含文化體驗、參訪客家文化主題公園、剝皮寮鄉土教育中心、走讀艋舺糖廍文化園區及體驗皮影戲課程等活動，展現台北市本土語言教學成果。

台北長柯文哲今上午出席本土語言友善環境發表會，化身「市長阿伯」，以閩南語講述台北城北門的歷史發展，事後則自嘲「語調像在政策宣導，而不是說故事。」

柯文哲致詞時談到，紐約屬於多民族城市，人家常說紐約不是美國，而是聯合國，3年前拜訪紐約市文化局長，詢問關於多民族語言保存問題，當時得到建議語言只是個工具，其實真正要保留的是文化，特別是文化跟宗教，這也讓他意識到為什麼客家義民祭這麼重要，正因為包含了客家人的文化和信仰，本土語言只是一個在地化的表現工具，更重要的是該如何展現台灣文化的獨特跟美好。

談到如何推動小朋友學習本土語言，柯文哲開玩笑說「如果叫小朋友來上課，上到一半大家都跑了」，隨即話鋒一轉指出，因此要用動畫、漫畫的形式，而北市的本土語言不但有446個單元，今年開始還有闖關遊戲，就是希望讓學習過程變得更加生動有趣。

柯最後說，台北是一個智慧城市，會充分使用數位科技來進行本土語言的教學，這也能打破時間跟空間的限制，把本土語言的教學經過拍攝放在網路上，隨時都可以看，沒有時間、空間的限制。