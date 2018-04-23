文史工作者邱德宏 邀畫家齊繪通霄美景

2018-04-23 15:10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕長期致力於文創志業的文史工作者邱德宏，為了讓苗栗縣通霄鎮呈現更不一樣的未來，今天邀請南投縣埔里畫家朱啟助等來自全國各地共18位速寫畫家齊聚通霄，一起寫畫通霄的未來。

有意投入下屆通霄鎮長選戰的邱德宏指出，這次邀請朱啟助等人共同來深化通霄的未來，並落實「繪旅行」的概念，將寫畫包括通霄神社、台灣光復紀念碑、通霄漁港、通霄媽祖廟和舊市場，以及南和福興一帶共10個景點，並將撰寫通霄發展的藍圖。

邱德宏同時發表他第一波通霄夢時代的願景，他認為啟動通霄神社和通霄虎頭山的營運計畫，透過全面廣植楓樹櫻花展現秋楓春櫻的盛景，且擴大通霄神社的社域範圍，從通霄國中前到虎頭山頂全面改鋪石板大道，並創造通霄大佛，啟動拜殿、社務所和休憩所的生活機能，不分四季，將為通霄帶來的商機，讓通霄神社蘊含新的政經文化意義。

邱德宏說，連續兩天的繪旅行，18位速寫畫家將完成通霄的10個景點，其中朱啟助將持續完成30至50幅畫作，近期也會舉辦夢時代速畫展，同時編輯設計成書公開發行。

至於通霄鎮長寶座，目前有苑裡鎮長杜文卿，苗縣議員周玉滿、前任通霄鎮長巫恒昭、退休國小校長陳漢志、縣議員邱紹俊之子邱德宏均有意角逐，競爭相當激烈。