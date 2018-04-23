增募兵誘因，軍方提士官督導長加給、戰鬥部隊調整加給級距。圖為陸軍特戰指揮部戰技隊演練。（資料照）

2018-04-23 13:34

〔記者羅添斌／台北報導〕為了增加募兵制的誘因，達成志願役官兵長留久用目標，軍方官員今天說，國防部已向行政院提出士官督導長加給案，讓在高司單位以及基層部隊任職的士官督導長，可以領取不同級別的加給，以鼓勵士官幹部工作士氣。

此外，官員也表示，國軍現行基層部隊的戰鬥部隊加給，僅以部隊區分為3千元及5千元，而沒有區別部隊內的資深及一般官兵，為了穩固戰鬥部隊人力及提升部隊戰力，軍方現正規劃加入年資基準，調整戰鬥部隊加給支領的級距，年資越高的領的較多，以達成官兵可以在部隊長留久用的目標。

在士官督導長加給部分，官員說，國防部已經完成士官督導長加給案，並向行政院陳報，在行政院表達相關意見後，經國防部予以修正，已再度向行政院提報，希望儘快獲得政院同意。

官員指出，三軍部隊的士官督導長人數不多，但現行制度比較不公平的地方，在於司令部層級的士官督導長，領的跟營連級士官督導長一樣多，並沒有為是在司令部任職，而有較高的待遇，反而是擔負的責任更重。

官員說，依據國防部規劃版本，未來士官督導長加給，將區分為營／連層級，一般旅級部隊／聯兵旅層級，以及指揮部／司令部等三種層級，三層級的加給每月為3千，5千以及8千元，若獲行政院同意，估計每年約需增加3千萬元預算。