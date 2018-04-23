立委盼新教長當「大俠」 快刀嚴謹處理台大案

2018-04-23 13:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案爭議2個多月，其中更衍生學者赴中國兼職亂象，使社會、學界紛紛擾擾，立法委員紛紛質詢並期勉新教育部長吳茂昆，要當俠之大者、為國為民，並重新檢視兩岸交流法規，亡羊補牢，並適法、嚴謹監督台大案，有結果後再快刀斬亂麻。

台大財金系教授管中閔被遴選為台大新校長，但他卻涉及資訊揭露、利益迴避、學術倫理等疑義，甚至被檢舉長期赴中國違法兼職，司法介入調查，教育部4月初成立跨部會諮詢小組，但前部長潘文忠因此事辭職，新教育部長吳茂昆上週上任，今赴立法院首度接受質詢。

立委陳亭妃質疑，校長遴選當事人為何沒有揭露資訊、隱瞞資料？這樣如何成為好校長？兼職問題也影響資格，且98年函釋已強調兩岸學術交流要謹守分際，呼籲相關原則、制度及標準要一致。

立委黃國書指出，管中閔以金庸小說內容回覆外界爭議，黃也提出一句話送給吳茂昆：「俠之大者、為國為民」，期許吳心中只有國家與人民，沒有私立、立場；另因吳茂昆本身也遭藍營攻擊，黃再引金庸名句「手中無劍、心中有劍，無招勝有招」，來因應目前台大案製造的泥巴仗。

立委吳思瑤也說，雖然台大案需要快刀斬亂麻，但提醒教育部不能被外界誤認是「為快而快」，目前困境是因兩岸關係而使得中國有意無意協助管中閔隱匿很多事，調查必須有一分證據說一分話，而台大校長是台灣學術龍頭領導人，必須周延謹慎，以免再衍生新的爭端。

吳茂昆說，目前管中閔有無兼職，目前還無法明確判定，週三預計召開第2次跨部會諮詢會議，且也要求管中閔任職過的單位如中研院、台大等再提供管赴中的詳細申請資料等，如果有明顯違法，就會依法不與聘任，但強調絕對會適法、周延處理。