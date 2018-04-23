質疑蓋活動中心圖利 南市議員、官員互罵背骨、惡質

民政局長陳宗彥（左）與議員陳朝來（右）在議場互罵「背骨」「惡質」。（記者蔡文居攝）

2018-04-23 12:57

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍市議員陳朝來今天進行市政總質詢時，質疑佳里第二聯合活動中心（進學路）興建案圖利特定業者，引起民政局長陳宗彥不滿，對嗆是惡意指控，陳朝來也一度走向備詢席拍桌怒嗆，雙方互罵背骨、惡質。

陳朝來今天質詢時，針對佳里第二聯合活動中心案，指有商人關說採OT方式蓋大樓，這讓地方無法接受，他並質疑這顯有圖利特定業者，為何要蓋大樓，圖利商人？

陳宗彥則說，這並非事實，請議員不要隨意指控，並要求陳朝來放棄言論免責權。

陳朝來持續質疑，已發公文要建活動中心，卻突然要蓋大樓，「這很明顯」。陳宗彥則起身高聲怒嗆，「你隨意指控！你隨意指控！」這是對其同仁嚴重的污辱，要求陳朝來不應做不實的指控。

陳朝來繼續質疑該案圖利特定商人，陳宗彥再度起身回嗆陳朝來「敢不敢放棄言論免責權，敢不敢？」

陳宗彥的強勢回應，引起陳朝來的不滿，一度走向備詢席向陳宗彥拍桌，「你在兇什麼！」陳宗彥也不甘示弱，大聲回嗆「隨意指控啦！」陳朝來則回嗆「死鴨硬嘴杯」。

主席洪玉鳳數度制止無效，雙方在議場原本只是互嗆，後來撕破臉變成互罵。陳宗彥隨即脫口而出，怒罵陳朝來「背骨啦！」陳朝來也回罵「你才是背骨！惡質！」雙方你來我往，讓備詢官員及議事人員看得目瞪口呆。

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