代表檢察體系過去做威權統治者工具道歉 江惠民未承諾

2018-04-23 12:42

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文提名現任台中高分檢檢察長江惠民出任下任檢察總長，江惠民今至立院接受立委詢問。面對民進黨立委段宜康詢問，是否對於威權時代檢察體系作為統治者工具，代表檢察體系公開道歉，江並未做出承諾，段則嗆若江不願道歉，就算民進黨團決議力挺，他也不會投贊成票。

江惠民今至立院司法及法制、內政委員會聯席會議接受立委詢問，段宜康在詢問江時提到，台灣解嚴前，檢調、特務機關作為威權統治者工具是不堪回首的過去。

段宜康指出，韓國新上任的檢察總長在去年和今年，兩度對韓國威權統治時期政治案件的被害者公開道歉；段詢問江，是否願意代表整個檢察體系，跟被害者公開道歉？

江惠民經過思考後說，當時威權在國內，是軍事單位審判，他恐怕無法代表，段宜康直批江在閃躲，美麗島事件就有軍法也有司法審判，威權時代所發生的案件與現在的在位者沒有直接關係，但身為總長，要代表這體系擔起責任。

段宜康強調，今年7月15日是解嚴紀念日，江若通過審查，必須想清楚是否在當日代表檢察體系道歉，如果不做，江就跟過去的檢察總長沒有兩樣，他要的是對歷史負責的檢察總長。

江惠民最後仍不願承諾，沒有明確答覆，僅強調這是高度政治性，不確定是否是他這層級能夠代表，並提到蔡總統已代表政府道歉過了，江的回答讓段宜康不滿意，嗆如果江不願承諾，就算民進黨團決定投下贊成票力挺，他個人也不會投下贊成票。