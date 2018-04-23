民進黨台南市議員初選民調今登場 第二選區選情緊張

2018-04-23 12:16

〔記者楊金城／台南報導〕6都中最後一個登場的民進黨台南市議員初選民調，今晚登場，由第6（安南區）、第8選區（北區、中西區）民調先舉辦，第2選區（佳里、七股、西港、學甲、北門、將軍）4選3，選情緊張。

台南市議員除原住民選區外，有11個選區，民進黨在其中7個選區須舉辦初選民調決定提名，民調時間是今天到4月26日舉行，每天2個選區，當天抽籤抽出選區，當晚民調。

第2選區（應選5席）有現任議員蔡蘇秋金、侯澄財、台商王平川、前台南市觀光旅遊局長陳俊安參選，4人競爭提名3人（含婦女保障1席），民調前夕，選情緊張。

王平川今由妻子蔣琦君、參選啟蒙老師陳日清陪同發表《受人點滴，湧泉以報，王平川勵志人生》微電影文宣，他在8歲時父親過世，母親艱困養育6子，王平川且罹患小兒麻痺，身障的他不畏困境，長大後在越南經商有成，促進台越邦交，他的勵志故事鼓勵許多人，他說要當弱勢者代言人，爭取提名參選議員，年底「換人做做看」，要讓老人有照顧、少年有頭路、生育有補助、弱勢有保護。

國道新市分隊警察郭振雄在今早中山高麻豆段取締違規大貨車時與同僚葉家豪被另輛大貨車撞死，王平川曾擔任新市分隊義警分隊長，與郭振雄是相識多年好友，王平川在發表微電影前特地為郭員默哀，表達悼念追思。

陳俊安則發表《胖卡百里走透透》微電影文宣，他參加初選以來，已走過第2選區（大北門區）所有100個里、250個景點，發表37篇文章，獲得地方和網友很大回響。

陳俊安說，胖卡走百里深入基層，才能真正傾聽人民、土地、產業、文化的聲音和需求，解決地方問題，創造大北門幸福城鄉。