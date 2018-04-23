時力批臨時會常態化 新北議會：依法召開

2018-04-23 12:09

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量新北黨部今天早上到新北市議會前舉行記者會，質疑市議會將臨時會常態化，造成議事進度緩慢，浪費納稅人辛苦錢；且直播僅開放大會，各審查會審議過程不透明，議事錄與相關資料的提供也落後台北市許多，還有很大的開放進步空間。

新北市議會秘書長陳王正源表示，臨時會都是審查法案，依法由市長要求、議長召集或議員連署後召開，過去幾次都是議長認為有未處理完的議案待審，召集臨時會審議，否則屆期不連續，法案重新提送曠日廢時。

他說，依法每人每日出席費1000元，另有交通費與膳食費補貼，議員只需出席簽到，就能領到2450元；62名議員在3次臨時會的費用，粗估超過300萬元。

連續兩次調查議員質詢率的新北市在地深蹲協會理事長的曾柏瑜指出，300多萬元預算可以加裝上百支監視器守護鄰里安全，還能讓8萬7000多名學童免費吃到營養午餐。

陳王正源表示，議員的職權包括質詢、提案等，還有許多私下找官員溝通解決問題，這些都不容易統計；且新北市的業務質詢不像其他五都採時間分配方式，議員若聯合質詢，就算沒出席也列入質詢次數計算，新北市議員都是早上8點來簽到，排定有意質詢的時間，要質詢的議員下午1點半再到議場簽質詢順序，平均1天只有18個質詢名額。

時代力量板橋區議員參選人彭盛韶說，去年此時在此要求議會開放直播，現在大會雖然有直播，但分組審查會仍然沒有；議事錄也要到下個定期會才能在網站上取得，相較台北市議會5天就能上線，差距甚大。

陳王正源表示，目前大會已經開放直播，新北市議會有7個審查會，若要一一開放直播，硬體設備的投入花費成本高，成本效益有限；據了解，目前各縣市議會都沒有開放審查會直播。