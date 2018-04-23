中油被爆買KMT不當黨產破壞大潭藻礁

2018-04-23 11:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為因應大潭電廠擴增機組，中油計畫在觀塘興建第三天然氣接收站，環保團體今日召開「揭發中油收購東鼎公司土地涉嫌違法」記者會，質疑海岸屬公有財不能買賣，國民黨黨營事業中華開發公司在收購東鼎公司股權後，另於2003年以10億價格買下桃園觀塘工業港開發權，之後東鼎公司又被賣給中油進行併購，黨產會應啟動調查此不當黨產交易案。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，2016年中油以22.8億元併購國民黨投資的東鼎公司，觀塘第三天然氣接收站開發案涉及國民黨非法將變買不當黨產，中油應先暫停開發釐清爭議，不要破壞大潭藻礁。

潘忠政指出，東鼎開發案存在許多違法事件，更曾讓前國民黨大掌櫃劉泰英坐牢，尤其2000年中發開發公司取得東鼎47.3%股權，成為最大股東後，前東鼎董事長就是劉泰英。

潘忠政質疑，2001年國有財產局出具土地同意書，讓東鼎公司以10億元取得觀塘工業區及工業港開發權，230公頃土地每坪僅低價售200多元，中華開發公司為黨營事業，東鼎是國民黨投資，中油前年卻買下東鼎公司，這中間涉及黨產之不當交易，黨產會應立案調查。

「這不僅是環境正義，還有轉型正義問題！」時代力量立委徐永明認為，此案涉及不當黨產，環保署不應急著趕做環評要開發，應先讓黨產會調查清楚，東鼎公司當年如何取得工業港開發，中油會去買國民黨黨產，這其中相關非法疑雲都應調查清楚。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，中油是國營企業卻向國民黨買有爭議的黨產，已請律師收集相關資料及證據，今日將前往黨產會遞交舉發書，政府應先釐清黨產爭議再來環評。