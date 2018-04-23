被問不怕綠反柯？ 柯P冷笑…

台北市長柯文哲23日出席本土語言友善學習環境成果發表會（臺北場），並以閩南語和學童朗讀台北歷史故事。（記者廖振輝攝）

2018-04-23 11:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨出席健保改革論壇，自嘲因取消老人年金民調掉了15%，「還好我有足夠民調可以掉」。今天上午柯文哲受訪時再談此事，大談多項推動中政策，並表示，有自信4年後，就會發現台北市的老人福利系統很完整。當被問及是否代表無論綠營如何反柯都不擔心？柯僅冷笑反問媒體「你講這句話什麼意思？」沒有正面回應。

柯文哲上午出席本土語言友善環境成果發表，會後接受媒體聯訪。現場媒體問柯，昨在健保座談，提到砍年金讓民調掉15%，是表示還有餘力可掉嗎？柯文哲說，這也是他在思考的問題，但該做的東西還是要做，例如若是在3年前針對支不支持路邊停車收費投票，一定很慘，但現在一定會過，這表示有些事情，雖然一開始會遭到反彈，時間久了，大家就知道有理念、有政策。

柯再舉雙北1280元定期月票為例指出，就是計算過包括停車收費、未來十年補貼的預算等因素後形成一整套的政策，所以政策就是勇敢的做下去，但要有長遠計畫。

至於有沒有信心透過老人政策把取消年金掉的15%民調拉回來？柯語氣篤定表示「會」，還是會拉回來一些，但沒有辦法百分百，等過了4年，台灣65歲以上總人口超過20%，就會發現台北市的整個老人福利系統都已經做的相當完整，「但投票是今年底啊，怎麼辦？好問題，不過該做的還是做。」

媒體追問，柯文哲大談政策，是否代表無論綠營如何反柯都不擔心？柯看著發問媒體，面露神秘微笑反問「你講這句話什麼意思？」，沒有正面回應。