長期關心大巨蛋 游藝宣布參戰松信議員選舉

2018-04-23 11:30

〔記者鍾泓良／台北報導〕長期關心大巨蛋及護樹議題的松菸護樹志工團成員游藝今天上午宣布以無黨籍身分參選台北市松山信義議員。而他宣布參選前，更前所未見地先向松菸文化園區的已經往生的松菸老樟樹稟報參選，他說，他們相信所有樹都有樹靈，去年護樹時，身邊沒有樟樹卻聞到樟樹味，「我們相信是老樟樹回來看我們」。

他說，老樟樹是大家心裡很痛的一塊，他應該要長得很好，讓小朋友在底下玩耍，而不是死去。他說，因為要參政所以短時間內無法跟松菸護樹夥伴一起打拚，因此向老樟樹請求，這段期間照顧夥伴平安，並保證不會作出讓大家丟臉的事情。

游藝說，今天是松菸護樹4週年，他也選擇在守護多年的大巨蛋基地前宣布參選。他說，希望能夠改變台北政治，松山信義區民意代表對於大巨蛋議題都漠不關心，讓大巨蛋一直興建下去。

他非常希望在小市民進入議會之後，可以改變議會生態，也希望市民用選票告訴政府，我們要的台北市不是一座貪婪的城市，不是都跟黑心財團妥協。他受訪時表示，市長柯文哲雖然不斷說，他要改變成真，但目前依舊是走馬郝舊政治。

他說，若當上市議員，要關心很多市議員不關心的議題，如台北市文化資產在柯文哲上任後拆得亂七八糟；而樹木保護上，柯也說他弄了SOP，實際上有非常多樹木仍舊被砍伐、不當修剪。他同時也關心都更迫遷議題，認為是侵奪人權；同時也會關心動保議題。

他也自爆曾經是壞小孩，「我曾經吸毒，我也曾經沉溺在賭博裡面，我也跟人家打架，我也在混幫派」，因此他希望北市教育可以做更多，當選後可以關心更多中輟孩子，支持他們找到人生道路，而不是被邊緣化。他更重視學生營養午餐，認為應編列預算將有機蔬菜放入午餐內。

游藝受訪表示，因為上次代表社民黨參選松山信義區立委的呂欣潔這次不會參選，因此社民黨有詢問他，但他目前仍會用無黨籍參選。

而松信地區除了藍綠議員外，第三勢力包括親民黨洪士奇、時代力量吳崢、民國黨徐世勳，及用無黨籍身分參選的Youtuber「呱吉」邱議員。被問到有甚麼優勢，游藝說，他是在地居民，過去積極參與公共事務，「如果他們在選票上看到游藝爸爸的名字，他們會蓋給我。」

社民黨召集人范雲受訪表示，她本人未與遊藝討論過選舉，社民黨選對會也未授權任何人跟他討論參選事宜，但在松菸議題上，「社民黨很樂意跟他合作。」至於呂欣潔是否參選議員，范轉達，她近期會做出決定，黨也會在最近對外公布。