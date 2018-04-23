時力批新北5議員質詢掛零 議員反擊：會勘解決問題更實際

時代力量在新北市議會前召開記者會，質疑新北市議員質詢率低落，希望議事資訊更透明。（記者何玉華攝）

2018-04-23 11:18

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今天召開本屆第7次定期會，時代力量新北黨部在市議會前召開記者會，質疑新北市議員質詢率低落，第6、7次定期會間召開了3次臨時會，處理定期會無法審理完的議案，期間，平均質詢率卻僅有2成左右，換句話說，議員不但平時該上課的時候不認真，連課後補習也缺課連連。

時代力量三重蘆洲區議員參選人陳志明點名陳幸進（三重、蘆洲）、曾煥嘉（板橋）、陳鴻源（永和）、陳錦錠（中和） 以及劉哲彰（新店、深坑、坪林、石碇、烏來）5人是「佛系議員」，兩次定期會加3次臨時會的質詢率都是0。

被點名的議員中，陳幸進因健康因素少質詢，曾煥嘉希望時力好好做功課，指議員可透過書面質詢解決問題，不是只有在公開場合質詢、謾罵做秀才是做事；局處首長綁在議會無法解決事情，不如把時間讓首長去處理業務。

陳鴻源說，民代除了開會，還有協調、會勘等工作，他一年平均會勘超過上百件，記錄很難被看到的，選民卻是有感，「如果光靠質詢能夠民眾的解決問題，那就太好了」。

陳錦錠認為，執政黨議員不一定要在會議上發言才能反映問題，有時候民眾的陳情不適合在議會上講，執政黨議員可以透過書面質詢、會勘、跟官員溝通協調來解決問題，強調她每天都在跑會勘，甚至帶著陳情民眾直接到市府溝通。

劉哲彰強調自己是行動派，面對問題解決問題，不喜歡只是在議會質詢局長，局長不一定清楚地方事務，反而是直接邀科長、承辦人員到地方會勘，才能了解決問題；7年來至今辦了859場會勘，幾乎都是親自參與，若光有高質詢率，卻不能解決問題，是浪費時間，不是自己的作風，了解地方需求，解決問題的服務績效在里長、選民間有口皆碑。