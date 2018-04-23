海上觀賞象鼻岩 侯友宜：加深反對深澳電廠重建決心

國民黨新北市長提名人侯友宜搭船出海，實際了解深澳電廠重建對於當地生態破壞嚴重性，侯友宜強調，深澳出海行加深他反對深澳電廠重建決心，他若當選，絕對不核發生煤許可。（記者俞肇福攝）

2018-04-23 11:02

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長提名人侯友宜今天搭船從海上欣賞象鼻岩美景，並且實際觀察深澳燃煤電廠預定地、深澳灣與周邊環境的影響；侯友宜表示，深澳電廠重建勢必會破壞當地海洋生態與空氣品質，今天的出海行更加深他反對深澳燃煤電廠重建，侯友宜重申，「如果當選新北市長，一定會禁止核發生煤許可，這是我的立場，一直都沒有變。」

侯友宜也要求民進黨蘇貞昌應該清楚地表態，回應市民想瞭解的重大議題，不能用模糊的語句閃躲。

侯友宜表示，民進黨一直主張2025非核家園，可是到了2025年世界各國還在使用燃煤發電的電廠早就已經都退光了，難道我們國家還要反其道而行去蓋深澳燃煤電廠嗎？侯友宜說，國家必須去重新思考能源政策。

侯友宜今天早上帶領媒體記者20多人搭乘觀光漁船從瑞芳深澳漁港出海，侯友宜說，過去多次前往象鼻岩，但是從海上看象鼻岩這是第一次，真的是非常美麗的地質景觀，除了象鼻岩、酋長岩許多奇岩怪石外，海裡的礁岩交錯，這裡的魚類種類繁多，吸引釣客垂釣，深澳地區生態豐富，一旦電廠重建恐怕會破壞殆盡。

國民黨新北市長提名人侯友宜搭船出海，實際了解深澳電廠重建對於當地生態破壞嚴重性，侯友宜在鏡頭前侃侃而談，為河反對深澳電廠。（記者俞肇福攝）