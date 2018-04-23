美國力挺 梅建華：持續支持台灣以觀察員身分參加WHA

美國在台協會處長梅建華。（資料照）

2018-04-23 10:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕面對中國強力阻撓台灣今年出席世界衛生大會（WHA），美國等友我國際力量也紛紛表達聲援，美國在台協會處長梅建華今日上午出席一場腸病毒檢驗診斷國際研習營時表示，美國持續支持台灣對國際社會做出有意義的實質貢獻，其中包括持續支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會及其相關技術性的會議。

梅建華並說，台灣去年未獲世界衛生大會的邀請，我們對此感到失望。但我們會持續與台灣在各種公衛議題上保持緊密合作。

梅建華表示，很榮幸出席這場由美國和台灣之間的全球合作暨訓練架構（GCTF）所舉辦的腸病毒診斷研習營，他強調，GCTF是美台關係中的重點計畫，藉此連結專家，讓大家彼此分享最佳實務，尤其是公共衛生這類有賴群策群力的關鍵議題。GCTF今年滿3週年，至今共邀請了來自20多國的數百名專家、政府官員和公民社會領袖來參加研習，主題涵蓋公共衛生、婦女培力、數位經濟等。

他指出，美國將台灣視為一個重要的夥伴、一個民主的成功案例，更是世界上一股良善的力量。這些研習活動充分顯示台灣應當參與解決全球的挑戰，因為台灣在克服類似挑戰上累積了許多重要的經驗。

針對腸病毒，梅建華說，這是是手足口病最常見的原因，常伴隨嚴重的神經性或甚至致命的併發症。此外，腸病毒總是對最脆弱的族群下手，也就是嬰幼童。腸病毒感染已成為亞太地區令人擔憂的公衛議題。他說，僅僅20年前，台灣曾遭逢嚴重的腸病毒感染，導致超過數百名幼童住院。而如今台灣能與美國及諸位國家合作，共同促進大家對腸病毒的了解。台灣的企業也在努力研發疫苗，來因應最致命的腸病毒病株。台灣所取得的進步令人欽佩。

梅建華強調，美國致力透過全球公開透明的合作，來因應傳染疾病的爆發，因為這種威脅不僅會跨越國界，還可能在短時間內危害世界各地的人民，無一處能倖免。

今日這場國際研習營除梅建華外，包括衛福部長陳時中、外交部次長吳志中，以及美國疾病管制中心的相關人員，包括從美國亞特蘭大總部來的Leonard Peruski博士和駐泰國辦公室主任John MacArthur博士等均出席這次活動。