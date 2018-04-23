軍人年改將審查 藍委要求先公聽再審查

2018-04-23 10:48

〔記者林良昇／台北報導〕攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」上週付委，本週將進行公聽會及委員會詢答，立院國民黨團今上午召開記者會向執政當局喊話，要求在沒有精算報告、未實現與反軍改團體溝通承諾、行政院版執政黨內擺不平前，應「先公聽、再審查」，避免社會衝突與國安隱憂加劇。

國民黨團書記長李彥秀指出，政務委員林萬億主導年金改革，當初承諾會與相關團體加強溝通，卻一再跳票，完全無視「八百壯士」在立院外埋鍋造飯一年多，期間甚至發生謬德生上校意外身亡的憾事，更有民進黨立委段宜再審查前夕汙衊軍人貪婪，踐踏軍人尊嚴，這樣的氛圍下，對軍改案審查非常不利。

李彥秀也批評，國防部對於軍改年金至今完全提不出精算報告，不管樓地板、天花板毫無科學數字作依據，這樣讓大家怎麼審得下去？難怪退役軍人群情憤慨，強烈質疑蔡政府是「假改革、真鬥爭」。國民黨團強烈主張應先召開多場公聽會廣泛溝通。

國民黨外交國防委員會召委呂玉玲表示，行政院送來的草案版本包括所得替代率、樓地板38990等，民進黨立委內部至今都擺不平，段宜康還大罵退役軍人「貪得無厭」，讓人強烈懷疑「行政院版」是否為執政黨的終極版本？會不會重蹈去年審查公教年金覆轍？綠委版打臉政院版，加碼重挫軍公教權益。

國民黨立委江啟臣批評，軍人退休後的保障影響部隊士氣與國家安全，情況非同小可，沒有足夠的溝通、明確的精算報告，就要大家「共體時艱」，軍人與在野黨當然很難接受；尤其還採「滾動式檢討」，更讓軍人權益保障充滿不確定，在沒有召開公聽會釐清相關疑義前，不宜貿然進行實質審查。