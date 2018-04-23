藍營選戰基層動員「固本會報」轉型「茶湯會」、「米粉會」

2018-04-23 10:49

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨過去每逢選舉年都會透過「固本會報」進行最基層的組織動員，今年將轉型為「茶湯會」、「米粉會」，相關計畫已簽呈黨主席吳敦義核批，將通令各地方黨部配合推動，只要直轄市、縣市長與議員提名確定的選區，就會開始配合村、里長參選人辦理。

依照黨中央規劃的輔選節奏，在投票前半年先以「茶湯會」、「米粉會」逐村、里掃過一遍，都會地區以里為單位，鄉下偏遠地區則是2、3個村、里合辦，估計單一縣市全部辦完大概要花1至2個月時間，後續則改為區塊的中型造勢活動，都會區以區為單位，非都會區以鄉鎮市民代表選區為範圍，隨選戰逐步加溫，選前最後1個月全面轉為大型造勢活動。

黨內人士指出，為了鼓勵地方積極辦「茶湯會」、「米粉會」，每場黨中央象徵性補助1、2千元，就像提供搓圓仔的「圓仔脆」（台語），地方黨部再想辦法找選區內的參選人籌錢，「圓仔」就可以愈搓愈大，鄉下地方辦一場大概只需要幾千元就足夠。

黨內人士說，「茶湯會」、「米粉會」的邀請對象不限黨員，當地村里長、議員不管現任或新人，可以邀請自己的黨友或多層人脈參加，將利用晚上下班時間，安排縣市長參選人發表參選理念，基層民眾也會想來看看市長參選人的明星光彩，並帶動議員、里長選情。

國民黨選舉向以組織動員見長，除了縣市、鄉鎮市區級黨部，村里還有以鄰為單位的區分部，這些基層細胞除了村里長，還有常委、書記、小組長可以負責找人，黨內人士說，「這種『call人的力量』，就是國民黨的優勢」，每個村里下面有10幾20個鄰，鄰長就是村里長的樁腳，每個鄰長幫忙找10個人，規模就會不小。

輔選人士說，未來黨中央還會成立助選團，邀請像江啟臣、蔣萬安等形象不錯、口才又好的年輕立委，以及像在新北市初選落敗卻展現高度與風度的前台北縣長周錫瑋等人組成助講團，幫忙有需求的直轄市、縣市長參選人站台，並在各地提供批評民進黨施政不力的論述，交由基層口耳傳遞，另外反空污公投也是這次選戰的重要利器，未來各村里基層活動，都會配合推動連署。