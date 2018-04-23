身分證註記客家人？ 李永得：現鼓勵多元認同

2018-04-23 10:16

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨立委黃昭順上午在立法院內政委員會質詢時，詢問客委會是否會與內政部溝通，讓大家自願在身分證上註記自己是客家人？客委會主委李永得答詢表示，現在鼓勵多元認同，且大家已混血到既是客也是閩，難以定義。

李永得指出，其實從清朝時期就有登錄區分是漢、番、閩、客等，但在日據時代取消，因為造成族群衝突，且現在大家既是客也是閩，已難以定義，這與血緣無關，而是與文化有關。

李永得表示，現多鼓勵多元認同，但若採自願式的註記也許可以討論。