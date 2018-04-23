婦聯會另藏57箱檔案 黨產會連發文2次要求提供被拒

（資料照）

2018-04-23 07:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會隱匿檔案又一樁！黨產會調查辜嚴母女涉銷毀資料案發現，婦聯會擁有財務資料不止170箱，尚有高達57箱被婦聯會高層藏在一處神秘檔案室，黨產會連發文2次要求提供，婦聯會至今仍拒絕提供，不願交出財務資料及檔案。

不止170箱 婦聯會另藏57箱檔案

黨產會發言人施錦芳強調，婦聯會回函告知現進入司法程序，不方便提供婦聯會資料，對方主張除非是檢方或法院索取。但黨產會有調查權，上週五已再度發文要求提供，若婦聯會拒絕、妨礙調查，依黨產條例規定，將可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

知情人士透露，婦聯會現有兩間檔案室，一間為公開、曾被黨產會搜查過的，要拿歷史檔案須拿鑰匙開門調閱，也是去年五月辜家派人運走170箱資料的案發現場。

第二檔案室 僅辜嚴等少數高層知情

另外一間未曾公開的的第二檔案室，過去僅前婦聯會主委辜嚴倬雲、副秘書長汲宇荷等少數高層知情，此「神秘密室」是連主委雷倩都是近期才獲悉，現藏有57箱財務資料及檔案。

據悉，57箱資料內有辜嚴倬雲任內婦聯會財務資料，更有蔣宋美齡親批文件，都是從未公開的珍貴檔案。

據了解，黨產會今年3月5日派人至美齡樓搜回五箱勞軍捐資料，留下多箱資料未帶走，黨產會事後認為尚有調查必要，曾發文要求婦聯會提供；今年4月11日，婦聯會召開常委會議因應，最後決議回文拒絕配合，不願提供給黨產會。

知情人士指出，當天常委會議上，汲宇荷首度向雷倩和多名常委報告，婦聯會其實還有57箱資料，在去年170箱要搬去台泥大樓時，沒有跟著運走，不知情的常委聞訊當場臉垮下來，質疑怎還有檔案沒交出去，萬一黨產會一直開罰，又派人來查扣，「到時還說不知道，那不是很嚇人嗎！」

雷倩促說明 辜家老臣唬弄「都不重要的」

有鑑於辜嚴母女及辜家助理3人隱匿、銷毀資料已被黨產會告發，雷倩會議當天當場要辜家老臣汲宇荷，說明清楚57箱資料內容，汲女卻說「那都是不重要的」，並派一名辜家親信的員工，搬來一箱勞軍捐收據資料，說服眾人暫時不必提供給黨產會，除非是檢方來索取再給。

對此，黨產會委員指出，黨產會有掌握婦聯會仍有一些資料，因婦聯會存在68年不會只有170箱資料，發文是要請婦聯會配合調查，或許她們認為不重要的，對黨產會來說是很重要。