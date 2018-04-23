挺柯反柯不相上下 民進黨： 市長人選布局不斷變動

爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智昨發起「機蛋大遊行」。（記者方賓照攝）

2018-04-23 07:10

與去年相比 反柯聲浪越來越大

〔記者楊淳卉／台北報導〕綠營基層對現任台北市長柯文哲反彈的聲浪遲遲無法平息，牽動民進黨對年底台北市長選戰布局。黨內人士透露，與去年相比，基層反柯聲浪越來越大，根據黨內最新調查，支持柯和反柯數字竟已「不相上下」，不過支持柯仍略高；由於基層反彈大，加上柯不配合回應蔡英文總統提出的「台灣價值再確認」，民進黨對北市長人選布局策略與「劇本」也不斷在變動。

柯文哲對民進黨年底選情究竟是「正面」還是「負面」外溢效應？民進黨秘書長洪耀福4月上旬接受訪問時坦言，民進黨有做全國性研究，但還沒清楚定論，北市長人選布局也尚未下最後定論，「柯不是我們的人，但現階段最重要的敵人還是國民黨」。

高層人士坦言，民進黨在北市長布局，隨著各種條件變化，「劇本一直在變動」。原先預想，兼任民進黨主席的蔡英文一月底與柯文哲會面，拋出「台灣價值再確認」後，柯答對過關，即可慢慢處理，順水推舟朝向禮讓，沒想到柯沒過關，甚至越來越不配合。

基層反彈程度 嚇到黨內決策者

高層不諱言，黨內決策者對綠營基層反彈柯的程度「嚇到」，沒想到會這麼大，但對北市長布局的處理，仍需要多幾道程序，例如與基層座談、假投票、各派系立委表達意見等。目前調查，挺柯略高於反柯，不相上下，「如果一面倒，就好處理了」。

他指出，民進黨在北市長選戰至少得處理兩個層次，首先為是否自提人選，若確定自己提名，接下來要考慮人選問題。如果全黨上下形成共識要民進黨自提人選，屆時可望形成「讓最強戰將披袍上陣」的氛圍，並非不可能。

選對會人士指出，北市長布局還沒有唯一答案，即使黨要自提人選，派人就是要贏，不管是第二名或第三名，支持者都不能接受；若輸，到時負責的人，都會指向黨中央和蔡英文。

另對於黨內部分人士建議以「不禮讓、不合作」方式，台北不自提人選，但也不與柯合作，自然沒禮讓問題。對此說法，黨內核心人士反駁，「若民進黨不幫柯文哲，又自己不提名，就是放棄、棄守！」執政黨不可能在台北「當觀眾」。