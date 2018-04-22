花博卡只能參觀一園區？ 台中市府：盧秀燕造謠

2018-04-22 22:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委盧秀燕今天在臉書發文說，花博卡只能免費參觀1園區1次，其他2區要自費入場，花博行銷費43億元，占整體預算一半。台中市政府交通局長王義川駁斥「是造謠」，他強調，花博卡1天內可無限制參觀3園區，且花博行銷預算約僅1.9億，呼籲「盧委員勿再為了個人選舉以不實謠言混淆視聽」，為市民帶來困擾。

盧秀燕在臉書說，許多市民反映，市府花3.8億元製作300萬張花博卡給市民，只能1次免費參觀1園區，其他2區要再自費入場。花博預算86億元，行銷費用高達43億（包括市長和幕僚出國費用），不如把這43億行銷費用，讓市民全部免費入場。她當選市長後，市民憑身分證即可免費入場。

王義川說，花博卡除了可在展期享有龐大的特約商店優惠，也可當悠遊卡搭乘免費10公里公車，更重要的是，憑卡在同1天內可無限制進出后里、豐原、外埔園區，市民改天要再參觀花博，可再憑卡以半價入園，同樣當天也能無限制參觀3個園區。

3.8億只做300萬張花博卡？王義川駁斥是無稽之談，門票系統整體經費3.82億，除了製作300萬張花博卡，還包括半年展期中的門票製卡、推票、售票通路、驗票設備與系統、稽核，相關人力進駐等，盧秀燕的說法完全背離事實。

至於盧秀燕稱花博行銷費用高達43億，市府說，這同樣是造謠，台北花博總預算約125.93億元，行銷預算約4億元，比例約3.18%；台中花博總預算約88.172億元，國外內行銷預算約1.9億元，比例約2.15%，無論總額或比例，都遠低於台北花博。

另外，她說當選市長，將讓市民憑身分證免費入場。王義川也痛斥是胡亂開的選舉支票，首先，憑身分證無法驗證市民已參觀過，身分證人工辨識的速度，絕對比不上以花博卡電子感應式入場，勢必讓入場隊伍大排長龍。

若因無法確實驗證身分證而導致重複免費入場，勢必讓整體票務大亂，也對其他購票入園的非台中市民極不公平。期盼盧秀燕對公共議題審慎發言，勿一再用不實謠言混淆視聽。