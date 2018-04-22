共軍遠海長航 嚴德發：水下水面空中來？國軍都掌握得到！

嚴德發肯定第6聯隊官兵有效掌握共軍及區域動態的傑出表現。（圖：軍聞社提供）。

2018-04-22 21:41

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍密集進行遠海長航及繞台演訓，國防部長嚴德發今天南下視察空軍第六聯隊時強調，「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」

嚴德發今天是由聯參主管陪同，前往空軍屏東基地，聽取任務簡報，詳細瞭解該聯隊近期執行偵蒐任務的過程，並頒發任務人員工作獎金，慰勉官兵辛勞。

根據軍聞社報導指出，嚴德發表示，中共遼寧號航空母艦編隊自3月18日由山東古鎮口啟航，經臺灣海峽南駛，本月12日在海南榆林舉行海上閱兵式，隨即在海南錦母角以東海域航訓，並於18日結束南海航訓，經巴士海峽赴西太平洋，進行首次遠海海空操演；另近日中共空軍接連3日進行跨島鍊長航飛行訓練。國軍對上述相關海、空動態，均全程掌握並即時應處，有效守護國防安全。

他說，「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」。嚴德發表示，此次對共軍動態的掌握，國軍充分運用P-3C、E-2K等具備長時間滯空，且偵蒐性能優異的機種，採24小時不間斷、前推預置部署的積極聯合情監偵作為，使偵蒐範圍大幅向外延伸，充分發揮早期預警功效，達到「聽得到、看得見、能指揮」目的，進而提供國軍各部隊應變處置的重要參據，整個任務過程，足證我三軍部隊是足堪捍衛國家安全大任的精實勁旅。