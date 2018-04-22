黨產會不准婦聯會亂辦活動 官夫人打包小確幸消失

2018-04-22 20:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨的附隨組織，並凍結名下385億元財產。據了解，黨產會不准婦聯會動支經費亂花錢辦活動後，婦聯會高層已無法再打包活動點心，「官夫人俱樂部」打包小確幸已不復存在。

知情人士指出，婦聯會在前主委辜嚴倬雲時代最喜歡辦活動，主委愛吃的信遠齋滷小豆干、香脆花生米、普一蛋塔，都是活動上會準備的點心，總務組長會在活動開始前，就先幫主委打包點心，若有剩下的副秘書長汲宇荷也會打包帶走。

據了解，因前主委蔣宋美齡關係，早年婦聯會的活動喜歡辦在圓山大飯店，辜嚴倬雲時代則移師辜家經營的君品酒店，但打包這事不分地點，有活動就能打包。

新任主委雷倩掌婦聯會後，因婦聯會被凍結資產，婦聯會日前曾向黨產會申請動支經費，要舉辦三八婦女節和3月28日活動，黨產會最後均未核准動用，婦聯會「變窮後」所自辦的活動，再也沒有點心可以打包。

據悉，黨產會在4月13日會議上，針對婦聯會所有申請的經費，包含活動費、律師費用，統統不予通過。

黨產會委員指出，婦聯會每次送來財務計畫都與一般外面企業不同，「都是想到什麼就做什麼」，也沒什麼年度計畫，財產不能想花就花。

委員也表示，從婦聯會過去財報可發現，婦聯會每逢年底為符合免繳稅資格，就會開始亂花錢，尤其前幾年被查稅追繳5億多元後，會開始注意利息收入及支出，避免再被收稅。