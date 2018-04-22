國軍漢光34號演習 6月4日展開

2018-04-22 18:42

〔中央社〕知情人士指出，國軍漢光34號軍演將於6月4日，以五天四夜不間斷的方式展開；至於總統蔡英文是否出席校閱，國防部發言人陳中吉表示，目前嚴密規劃中，完成後才會對外公布。

知情人士向中央社記者表示，國軍漢光34號演習將於6月4日開始，以五天四夜不間斷的方式進行實兵驗證，並在5月底前後完成兵棋推演。

另外，針對蘋果日報報導蔡總統將赴台中清泉崗空軍基地校閱三軍部隊。陳中吉回應，漢光演習是年度重要操演，目前正在嚴密規劃當中，完成後才會正式向外界公布，呼籲媒體勿妄自猜測。