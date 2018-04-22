台北市是山海關！ 呂秀蓮：沒守住會引清兵入關

表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮今致詞時表示，中國對台灣越來越侵門踏戶，不僅台北市內五星旗飄揚，就連立法院前也驚見習近平照片；強調台北市是台灣的山海關，如果沒守住可能會「引清兵入關」。（資料照）

2018-04-22 17:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮今致詞時表示，中國對台灣越來越侵門踏戶，不僅台北市內五星旗飄揚，就連立法院前也驚見習近平照片；呂秀蓮說，台北市是台灣的山海關，如果沒守住可能會「引清兵入關」，呼籲民眾支持自己或姚文智，別再支持柯文哲。

有意爭取黨內提名台北市長的民進黨立委姚文智今舉辦「422機蛋大遊行」，號召不滿柯文哲的「柯黑」站出來，除多位立委現身支持外，近九成民進黨籍台北市議員也出席挺姚，此外，甫自柯市府離職的前北市府秘書長、勞動部政務次長蘇麗瓊也低調出席活動，引發關注。

中途加入遊行隊伍的前副總統呂秀蓮，稍早上台致詞時批評，她與姚文智在前線作戰，黨中央卻有人一天到晚扯後腿，要求民進黨禮讓柯P，否則民進黨在台北市會變成第三名，讓她覺得很「嚥氣」（漏氣）；呂秀蓮並當場呼籲，5月2日國民黨決定台北市長人選時，號召民眾到民進黨中央「送元氣」，向黨中央表達「打敗柯P拚第一」的訴求。

呂秀蓮並提到，柯文哲如果要台北市民繼續相挺，就應該好好回答大家，在柯文哲心中，台北市到底是一個國家還是一個政府，不要再繼續閃躲，否則就應該讓柯下台；呂強調，人民的權利很重要，但國家安全更重要，台北市作為台灣的山海關，呼籲市民應守讓自己或姚文智來守護。

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