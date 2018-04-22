遊行變柯黑聚會 蘇麗瓊低調現身 彭P嗆包圍市府丟鞋

台北市政府前秘書長蘇麗瓊也現身立委姚文智舉辦的遊行活動。（記者方賓照攝）

2018-04-22 17:56

首次上稿 17:17

更新時間 17:56

〔記者郭安家／台北報導〕立委姚文智下午辦遊行，成「柯黑」大聚會；主持人「謝系」台北市議員阮昭雄宣布，被譽為「世大運幕後英雄」的勞動部政次、前北市府秘書長蘇麗瓊也低調出席活動。與台北市長柯文哲槓開的「柯黑」名嘴彭文正嗆，柯是「騙人市長」，他被PTT（批踢踢）鄉民嗆老人痴呆症，「我覺得有，不然4年前怎麼會選柯文哲」，令民眾大笑。

彭文正一樣拿網傳參加遊行領500元大開玩笑，他表示，明天要去找柯文哲、市府市長室主任蔡壁如各拿250元；電視報導有10萬人參加遊行，看來姚文智花不少、應該有5000萬了，如現場有人沒拿到500元，也去包圍北市府、拿1隻破鞋丟準一點！

彭文正表示，日前台灣建國工程隊成員郭建國丟鞋丟不準、丟到柯隨扈，柯文哲卻叫隨扈告郭，只丟個鞋，郭被告4條罪「社會秩序維護法」、「妨害自由罪」、「傷害罪」、「集會遊行法」；他請大家檢舉柯教唆，因為柯曾說丟鞋丟準一點。

彭文正還酸說，他是柯黑，因為台灣有個騙人台北市長叫柯文哲，至於現場主持人余莓莓被網友酸是畫口紅的長毛猩猩、瞎不瞎？一旁的余說，有這麼漂亮猩猩嗎？彭說，他被網友酸，「據判斷是老人痴呆症，我覺得有，不然我4年前怎麼會選柯文哲！」

蘇麗瓊在台北市政府任職時曾兼任世大運執行長，但聽聞柯文哲曾說「離開市府是沒得抽」，憤而離職。姚文智、阮昭雄今天在現場都不忘介紹「捕獲野生蘇麗瓊」，要大家為蘇加油打氣。

相關影音