王瑞德嗆柯Ｐ 「沒拿你1角銀、沒喝你1滴酒」

2018-04-22 16:36

〔記者郭安家／台北報導〕立委姚文智今下午發起「機蛋大遊行」，但現場儼然成「柯黑大遊行」；國父紀念館聚集不少民眾聆聽演講，喊「柯文哲下台！自己的市長自己推」。名嘴王瑞德也助講嗆台北市長柯文哲「沒拿你一角銀、沒喝你一滴酒」；並問現場阿公、阿伯「有人給你500塊嗎？去跟PTT（批踢踢）講好不好？」

王瑞德還說，遊行現場少了陳立宏，「相信陳立宏如果在世，絕對跟王瑞德、好朋友站在這裡，他（陳）無法認同一個兩岸一家親、無法認同跟中共是一家人、無法認同一個披著墨綠外套卻說我自己愛台灣的白賊人，對不對？」

王瑞德說，姚立明、周玉蔻、余莓莓很多意見領袖，站出來，「沒拿你柯文哲一角銀、沒喝你柯文哲一滴酒」，4年前為了打敗國民黨，不讓連勝文連家繼續統治北市、以後可能選總統，所以無怨無悔出錢出力，4年後柯說收買名嘴是要花錢的；「我是拿你多少？是拿別人多少？」

王瑞德說，台灣價值是台灣主體意識、台灣優先，所有一切就是台灣人做主，「你（柯）講不出來！」王還批，世大運成功是柯文哲功勞嗎？開幕亂七八糟，有人舉牌抗議，選手無法進場，賽後辦這麼好，卻收割沒，這是花200億元全台灣光榮。

遊行現場圍繞的日前PTT網友指稱，參加遊行可領500元。活動主持人余莓莓問現場民眾有無人領到500元？眾人高喊沒有！