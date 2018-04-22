蘇貞昌：以老縣長經驗讓新北衝衝衝

將受民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌（中）今天出席新北市二媽慈善協會入火安座慶典禮暨平安宴，女兒立委蘇巧慧（左）也陪同。（記者陳心瑜攝）

2018-04-22 16:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕將受民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌今天勤跑行程，早上在女兒立委蘇巧慧、新北市副議長陳文治和市議員何淑峰陪同下，出席新北市二媽慈善協會的入火安座慶典禮暨平安宴，蘇貞昌致詞時表示，如果有機會，將以老縣長過去的經驗、做未來的保證，開創新北市的新未來，讓新北市更加「衝衝衝」，發展地方。