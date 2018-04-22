義勇消防人員登山健行 鄭文燦：消防局編制明年破1500人

桃園市義勇消防人員登山健行，許多消防、義消人員全員總動員參加。（記者李容萍攝）

2018-04-22 14:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市義勇消防人員登山健行訓練聯誼活動今天在石門水庫登場，吸引消防、義消攜家帶眷參加，約有2000人齊聚健走；桃園市長鄭文燦到場打氣表示，石門水庫曾為亞洲樂園，是台灣第一個建造的水庫，也是桃園人的生命線，每年有多場健走及馬拉松活動在此舉辦，消防同仁守護市民健康，也要好好照顧自己，透過健行活動，可提升心肺功能、調解自律神經，也帶來健康、微笑、友誼及自信。

鄭文燦指出，上任3年多來，市府持續進行消防改革及精進措施，包括增加編制人員，3年來增加約300位，預計明年增加180位，消防局的總編制人員將會從1000人提高至1500人，成長速度是全台第一，也增購99輛消防救災車輛，經費約7億3000萬元；提升個人裝備及器材，像是紅外線熱顯像儀、照明繩索、空氣呼吸器等，經費約4億元；提高消防人員勤務繁重危險加給加成，增加外勤危險加給7成，每人每月從8435元增加至1萬4340元，今年也研議加薪計畫，給所有消防夥伴更大的力量、更好的保障，也讓桃園的消防陣容更完整。

鄭文燦還說，市府規劃在4年內新建5個消防分隊，除了已經啟用的坪頂分隊、埔心分隊，另有大湳、巴陵、永安分隊已陸續動工中，並研議更新4個分隊廳舍，包括新坡、幼獅、埔子、過嶺分隊，提供消防同仁更好的環境。位於八德的消防訓練中心暨防災教育館，即將完工，可成為消防教育的良好場所，讓市民了解防災、救護的重要性，提升防災意識。另外，桃園也是全國首創成立捕蜂捉蛇大隊，將捕蜂捉蛇勤務回歸農業單位，由義消執行，執行成效良好。

市府消防局長胡英達、大溪區長黃睿松、龍潭區長鄧昱綵、市議員陳治文、張肇良等人均出席活動。