最狂大巨蛋政見 蘇煥智：拆掉做數位藝術園區

2018-04-22 14:38

〔記者郭安家／台北報導〕立委姚文智今下午辦「機蛋大遊行」，主張與遠雄解除大巨蛋BOT合約，遊行還混著「柯黑」不滿。不過，表態以無黨籍參選到底的前台南縣長蘇煥智今上午說，長痛不如短痛，大巨蛋應停止並拆除，現址10餘公頃土地，重新都市規劃，他主張做數位智慧丶數位藝術園區；堪稱目前最狂大巨蛋政見。

蘇煥智認為，台北需有能量更密集國際商務、產業聚落，給年輕人更多附加價值高就業機會。外界擔心拆蛋浪費300億元，蘇說，10公頃土地市價超過1500億元，如扣除大巨蛋建築成本，剩餘價值仍超過1200億元；如作為大巨蛋使用，市府取得權利金非常低，如作數位智慧園區所創造產值丶就業人口及繳交的租金及權利金將遠大，反是財務大利多。

他指出，大巨蛋工安問題比想像更嚴重，因採下沈式開發，比賽水平面已低於地下10公尺，且地下5樓要停55輛大型遊覽車，難以忽視。營運後，只靠捷運板南線疏運，時間與下班時間衝突，造成下班嚴重衝擊，該路段又是台北精華都心、輸送動脈。其區域是國際商務中心，與大型賽事、音樂娛樂活動衝突；如非蓋大巨蛋，可考慮近郊捷運可及處。

他說，大巨蛋4萬5千座席，但北市棒球賽或大型演唱會，每一年究竟有多少達到此規模？目前了解，商業性活動沒有一次達到此規模；真的需要大巨蛋嗎？