「以為遇到詐騙集團」 稅改聯盟再辦論壇批稅制

法稅改革聯盟在台大舉辦論壇，吸引上百民眾參加。（記者黃捷攝）

2018-04-22 13:04

〔記者黃捷／台北報導〕5月報稅季即將到來，「法稅改革聯盟」不滿政府4年超徵5000多億，宣揚行動近期在全台各地如火如荼展開，今天早上也至台灣大學推「超徵還民」論壇，吸引數百位鄰里長、稅災戶到場共襄盛舉。

「法稅改革聯盟」主張，台灣經濟日益惡化，法制、稅制問題就是核心，9500多條解釋函令，加上稅務機關行政裁量權過大，讓財政部連續4年超徵達5000多億，這些錢財政部一下說還國債、一下說可供統籌分配款，整個稅制不僅不公平、也不公開。

「法稅改革聯盟」發起人、真理大學財經學院副教授吳景欽今表示，財政部日前舉辦座談會與民溝通，卻只是在宣揚資訊平台多麼的好，面對他們提出的質疑，卻都未正面回答、含糊帶過，「讓我以為遇到詐騙集團」，聯盟將發起稅改公投，以此方式揭竿起義來救台灣。

另名發起人、台灣財經刑法研究學會理事連福隆則說，就是因為有這些人格分裂的法律，一部分說要保障人民權益，一部分卻又縱容政府剝奪人民權益，台灣轉型正義才會如此不簡單；中華人權協會理事蔡靜玫也說，因為政府展現的不確定性太高，導致企業出走，進而導致台灣經濟惡化。

參與論壇的會計師林光炫指出，國稅局4月13日公布的統計資料，顯示今年第一季創下史上同期徵稅額新高紀錄，在經濟情況不佳的情況下，這是很弔詭的事情，國稅局卻說：「這數據不太具有意義。」5月報稅季即將到來，政府日前修法看似替民眾減稅，實際上卻仍透過其他方式繼續「強稅」、「偷稅」。

喬美國際董事長簡永松則說，他是稅災戶之一，他認為稅務制度太過複雜，「賺錢還比較簡單」，所以過去收到幾百萬的稅單，就想說趕快繳一繳，沒想到不久又來了幾千萬的稅單，他花費約4000萬的訴訟費用打官司，最後卻還是繳了7000多萬的稅，讓他很傻眼。

論壇目前還在持續進行，除有多名學者、律師、稅災戶及學生，陸續分享、討論對台灣稅制的看法，下午另有由發起人之一、台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍的演講，探討政府「從超徵改口為短估」，可能觸犯的刑事責任。