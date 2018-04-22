爭取申辦2022世界設計之都 林佳龍赴墨西哥「城市網絡會議」

2018-04-22 10:49

〔記者張菁雅／台中報導〕為爭取申辦「2022世界設計之都」，台中市長林佳龍接受世界設計組織（World Design Organization,WDO）和2018世界設計之都主辦城市的墨西哥市政府邀請，在台灣時間22日清晨抵達墨西哥市，他將出席由墨西哥市主辦的「城市網絡會議」，與WDO理事長Luisa Bocchietto等人交流，藉此向國際展現台中文化城的設計實力。

城市網絡會議預計於墨西哥當地時間23日（台灣時間24日）舉行，以「Design for the City」（為城市設計）為主題，研討居民、公共空間、環境、城市識別、運輸和創意經濟等元素。林佳龍已於台灣時間22日清晨抵達墨西哥市，

林佳龍將在會中分享台中的設計經驗，包括整治綠川、柳川、筏子溪、城中城再生和打造水湳智慧城等，向世界展示台中在建設、文化及產業的設計能量，同時分享對未來城市面貌的想法，進一步和與會者深入研討如何以設計解決市政推動、民生議題等。

林佳龍也將與2018墨西哥市世界設計之都執行單位「墨西哥設計週（Design Week Mexico）」、墨西哥市政府和曾獲選為世界設計之都的多國代表會面，其中包含芬蘭赫爾辛基、南非開普敦、韓國首爾、法國里爾等10個城市代表，汲取國際設計經驗融入市政，並透過國際網絡平台，建立墨城和台中的國際友誼，創造未來更多產業和設計層面的合作機會。

林佳龍表示，此次市府組團參加墨西哥主辦的世界設計之都系列活動，目標是爭取申辦2022世界設計之都，台中是以設計出名的城市，具備創新、流行、文化等產業，今年也將舉辦「台灣設計展」，更將全台首創「設計長」，主導都市未來的發展和城市設計建設的完整規劃。