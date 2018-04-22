蘇游會25日見 牽線人是33年前同事

蘇貞昌（中）昨天再次向保生大帝參拜祈福。（資料照）

2018-04-22 09:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕知情人士透露，在民進黨中央協助下，下週將獲民進黨正式提名競選新北市長的蘇貞昌，25日（週三）中執會後將與前行政院長游錫堃會面，且確保「尊游」原則。民進黨立委陳明文與前行政院長游錫堃、蘇貞昌都曾為台灣省議會第8屆省議員，當時游、蘇與謝三升被稱為「省議會三劍客」，已是當時黨外的政治明星，陳明文則是菜鳥省議員，陳明文也藉當年的情誼來拉線，希望促成兩大派系在新北市的和解。在戒嚴時期，前行政院長游錫堃、蘇貞昌、謝三升因質詢砲火猛烈，3人合稱為「黨外三劍客」或「省議會三劍客」，1985年5月14日，包括蘇貞昌、游錫堃在內的14位黨外省議員，因抗議台灣省政府違法超編預算而宣布辭職，引發政治效應，學者認為，這不僅讓蘇貞昌、游錫堃在下一屆選舉高票當選，也對當時社會輿情造成極大震撼。

在台灣省議會第7屆大事紀的網頁上，有著一段神秘文字，「蔡介雄、傅文政、余玲雅、陳啓吉、廖枝源、周滄淵、林清松、陳金德、簡錦益、游錫堃、蘇貞昌、謝三升、黃玉嬌、蘇洪月嬌等14名議員提出辭職。」不過，在省議會官網上並未提到辭職原因，當時的狀況也已逐漸被歷史淡忘。

「簡單來說，就是台灣省政府成立以來，就違反法律，從來沒有依法處理編制等問題。」著名台灣史專家、政治大學台灣史研究所教授薛化元受訪時分析，1985年5月發生的省議員集體請辭風波。事件導因是依省政府組織法省府委員最多只有11位，而當時省府委員人數竟多達23位，民國1984年時，非執政黨籍省議員要求刪除多出來的12名省府委員的預算，然而行政院仍希望維持現狀。

最後，1984年省府預算勉強過關，然省議會已對該筆預算做出附帶決議，要求依據憲法調整省政府組織。

薛化元說，沒想到隔年5月省府送達議會的新年度（1985年）台灣省政府預算，其中省府委員部份依然未作調整，還是編了23位委員的預算。最後執政黨將預算案強行付諸表決通過，14位非執政黨省議員於是在會場上公開宣讀早已擬妥的辭職宣言，同時送交省議會秘書處。辭職風波喧騰了半個多月，致真正辭職生效的只有蘇貞昌、游錫堃、謝三升3人，然而仍對當時台灣的社會輿情造成極大震撼。「很多人覺得抗議就好了，覺得留在議會可以發揮更多效果，有人覺得辭職比較震撼。」

薛化元說，在這次事件後，「黨外」版圖一舉擴增至17席，蘇貞昌、游錫堃也在各自選區高票當選。