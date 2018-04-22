民進黨拚光復新北 府院黨輔選大軍馳援蘇貞昌

蘇貞昌（中）昨天再次向保生大帝參拜祈福。（記者翁聿煌攝）

2018-04-22 07:04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為整合黨內力量全力達成新北市勝選目標，府院黨全都動起來！知情人士透露，在民進黨中央協助下，下週將獲民進黨正式提名競選新北市長的蘇貞昌，25日（週三）中執會後將與前行政院長游錫堃會面，且確保「尊游」原則。

李懷仁、黃致達 重返蘇團隊

府、院、黨也傾全力協助蘇團隊，並且派出悍將進駐，除了秘書長洪耀福和選對會召集人陳明文都全力幫忙聯繫和協調之外，也讓蘇團隊從組織部門、文宣部門、政策部門挑選適合的黨工進駐競選團隊；此外，總統府副祕書長劉建忻的辦公室主任李懷仁，以及行政院長賴清德辦公室主任黃致達也將於五月中、下旬交卸政府職務，進駐蘇團隊。李懷仁與黃致達都曾為蘇系核心文宣、政策幕僚。

25日將會游錫堃 陳明文作東

知情人士指出，4月12日總統蔡英文在中央黨部與蘇貞昌會面當天，游錫堃與蘇貞昌兩人就已經在電話熱線中約好要見面，而負責打電話的陳明文也表明「這攤給他請」。

陳明文與游錫堃、蘇貞昌都曾是台灣省議會第八屆省議員，當時游、蘇與謝三升被稱為「省議會三劍客」，已是當時黨外的政治明星，陳明文則是菜鳥省議員，陳明文也藉當年的情誼來拉線。不過，由於各方時間無法喬定，因此見面時間才遲遲未定案，為了避免外界作文章，雙方決定先在中執會後見面，是否公開則尊重游錫堃的決定。

蘇貞昌26日將拜會新北市議長蔣根煌，同時參與新北市議會的民進黨黨團大會，尋求民進黨各派系議員們的支持。新北市議會副議長陳文治受訪表示，據他所知，目前的出席狀況滿熱烈的，接觸到各派系反應都很正面，游錫堃院長對溝通正國會的議員，也非常幫忙。

陳文治說，他在基層跑攤時，大家對於新北市的「母雞」終於確定都感到開心，蘇過去幾年也都勤走基層，因此在民眾間的熱度不減，從最近的找老朋友和一系列活動都可以看出，因此，蘇在競選之初的民調表現就不俗。

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