蘇貞昌、侯友宜同場尬人氣 「電火球」秀流利客語大勝

2018-04-21 20:32

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長準提名人蘇貞昌今晚（21日）與國民黨對手侯友宜都出席新北市苗栗同鄉會會員大會，兩人不同台，但一前一後同場尬人氣，侯友宜先到場，但刻意提前離開，隨後到場的蘇貞昌則開口說得一口流利客家話，獲得現場苗栗同鄉們的熱烈掌聲。

侯友宜今晚約莫6點半到場，他致詞時說，自己沒有選舉過，怎麼選都不會選，這次對上的是擁有豐富選舉經驗的資深老縣長蘇貞昌，沒有辦法以經驗來衡量，所以，他一定要很拚命應戰。

侯友宜說，自己初次投入選舉只有一個心願，秉持認真做事的態度，為新北市努力，也希望大家能一起找回當年團結的台灣，找回沒有不分顏色的台灣，好好地做事，讓台灣更進步，他還說，希望自己下次能以新北市市長的身分再站在此處。

7點半到場的蘇貞昌，身邊跟著大批綠營新北市立委、議員，他一上台就大秀流利客家話，獲得滿場掌聲，隨後才以國語說，自己當屏東縣長時期，跑遍屏東各鄉鎮市，一個一個村參加村民大會，「我的客家話是這樣學來的，我是這樣誠意感謝、服務客家鄉親。」

蘇貞昌說，自己是個有誠意的人，是個想做事的人，所以，他當年競選台北縣長連任，得到許多在座客家鄉親的鼎力相助，他連任時也能在三峽蓋客家園區，強調自己不是來這裡空口講白話，是用過去紀錄贏得大家的再次支持。

  • 民進黨新北市長準提名人蘇貞昌今晚參加新北市苗栗同鄉會會員大會，應民眾要求帶頭呼衝衝衝口號，現場氣氛熱絡。（記者葉冠妤攝）

    民進黨新北市長準提名人蘇貞昌今晚參加新北市苗栗同鄉會會員大會，應民眾要求帶頭呼衝衝衝口號，現場氣氛熱絡。（記者葉冠妤攝）

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜今晚在新北市苗栗同鄉會場合，也有不少婆媽粉絲熱情要求合影。（記者葉冠妤攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜今晚在新北市苗栗同鄉會場合，也有不少婆媽粉絲熱情要求合影。（記者葉冠妤攝）

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