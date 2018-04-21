蘇貞昌、侯友宜同場尬人氣 「電火球」秀流利客語大勝

2018-04-21 20:32

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長準提名人蘇貞昌今晚（21日）與國民黨對手侯友宜都出席新北市苗栗同鄉會會員大會，兩人不同台，但一前一後同場尬人氣，侯友宜先到場，但刻意提前離開，隨後到場的蘇貞昌則開口說得一口流利客家話，獲得現場苗栗同鄉們的熱烈掌聲。

侯友宜今晚約莫6點半到場，他致詞時說，自己沒有選舉過，怎麼選都不會選，這次對上的是擁有豐富選舉經驗的資深老縣長蘇貞昌，沒有辦法以經驗來衡量，所以，他一定要很拚命應戰。

侯友宜說，自己初次投入選舉只有一個心願，秉持認真做事的態度，為新北市努力，也希望大家能一起找回當年團結的台灣，找回沒有不分顏色的台灣，好好地做事，讓台灣更進步，他還說，希望自己下次能以新北市市長的身分再站在此處。

7點半到場的蘇貞昌，身邊跟著大批綠營新北市立委、議員，他一上台就大秀流利客家話，獲得滿場掌聲，隨後才以國語說，自己當屏東縣長時期，跑遍屏東各鄉鎮市，一個一個村參加村民大會，「我的客家話是這樣學來的，我是這樣誠意感謝、服務客家鄉親。」

蘇貞昌說，自己是個有誠意的人，是個想做事的人，所以，他當年競選台北縣長連任，得到許多在座客家鄉親的鼎力相助，他連任時也能在三峽蓋客家園區，強調自己不是來這裡空口講白話，是用過去紀錄贏得大家的再次支持。