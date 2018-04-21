黃天麟嘆：2016民進黨、時力全拿 台灣人欠台聯一個公道

總統府國策顧問黃天麟感嘆，2016年總統、立委大選結果，被民進黨與時代力量全拿去，台聯全軍覆沒，台灣人都欠台聯及黃昆輝一個公道、一個情。（資料照）

2018-04-21 18:38

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統府國策顧問黃天麟今天（21日）指出，台聯從開放晶圓廠西進、ECFA到服貿等議題，都是台聯及時任黨主席黃昆輝在盡全力反對，而且，政黨得以輪替，台聯功勞最大。他感嘆，2016年總統、立委大選結果，被民進黨與時代力量全拿去，台聯全軍覆沒，台灣人都欠台聯及黃昆輝一個公道、一個情。

黃昆輝與自由時報總編輯鄒景雯合著的《新時代的台灣─邁向正常國家之路》今天舉辦新書發表會，黃天麟與時任陸委會副主委葉金鳳、總統府資政陳博志、立法院秘書長林志嘉、台聯黨主席劉一德等政要都出席。

黃天麟說，2012年時有討論要開放8吋晶圓廠赴中，當時許多人反對，其中最力的就是台聯，而時任黨主席為黃昆輝，而最後政府沒開放，並設下3個條件才能去投資。

黃天麟透露，2008年國民黨贏得大選而執政，當時氣勢正旺，有人倡議簽訂ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），最早起來反對的就是台聯，民進黨與台聯開會後也跟進反對，但後來民進黨漸漸沒聲音反對，只剩台聯在反對。

黃天麟接著說，2012年時，馬政府政績雖不好，但民進黨沒全力反對ECFA，沒盡力讓民眾了解到ECFA的不好，導致當年總統大選辯論時，時任候選人蔡英文只能採守勢，而馬英九則採取攻勢，最後也影響到大選結果。

黃天麟強調，後來在服貿（海峽兩岸服務貿易協議）、貨貿（海峽兩岸貨品貿易協議）時，黃昆輝可說全力帶領台聯在全台灣辦了約800場演講，結果讓台灣人及青年理解危害，也讓反服貿、貨貿成為共識。

黃天麟說，因為這個共識，以及後來國民黨在立法院要強行通過服貿協議的「半分忠事件」，發生了318學運，更改變台灣的政治，也導致2016年選舉國民黨大敗，本土勢力及民進黨大勝，幕後最大貢獻者，可以說是台聯及黃昆輝。

黃天麟話鋒一轉說，2016年立委選舉，選舉結果卻被民進黨、時代力量拿去，台聯全軍覆沒，黃昆輝因此請辭黨主席，但318學運會成功、政黨得以輪替，台聯功勞很大，台灣人都欠台聯及黃一個公道、一個情。