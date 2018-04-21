談當年海基會、陸委會「海陸大戰」 黃昆輝：媒體誇大其詞

前陸委會主委黃昆輝（右）與《自由時報》總編輯鄒景雯合著的新書《新時代的台灣─邁向正常國家之路》今天舉辦發表會，會中，他談及當年的「海陸大戰」，說根本是媒體誇大其詞。（記者叢昌瑾攝）

2018-04-21 17:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕陸委會前主委、台聯前黨主席黃昆輝今天（21日）發表新書《新時代的台灣─邁向正常國家之路》，透露當年陸委會主委任內與海基會的「海陸大戰」，是媒體誇大其詞，與事實相當出入。黃昆輝強調，中國是分化專家，常到處捧海基會，卻貶抑陸委會，若急於求成，希望在手上獲得重大談判成果，稍有疏忽，就容易中招。

黃昆輝與自由時報總編輯鄒景雯合著的《新時代的台灣─邁向正常國家之路》，今天舉行新書發表會，邀請時任陸委會副主委的葉金鳳、總統府資政陳博志、國策顧問黃天麟、立法院副秘書長林志嘉、台聯黨主席劉一德等人出席。

黃昆輝指出，在從政25年中，與台灣邁向正常國家之路較密切的職務，分別是陸委會主委及台聯黨主席，其中留給民眾較深刻印象的，就是主委任內所謂的的「海陸大戰」，但媒體當時用這聳動標題，是誇大其詞，與事實有相當大出入。

黃昆輝說，在兩岸交手過程中，中國各部門總是口徑一致，我方卻出現幾次海基會與陸委會論調不一。他解釋，海、陸兩會初創時，陸委會是統籌大陸事務的主管機關，海基會則是政府唯一授權與中國談判，作為陸委會的白手套，不容許有本身單方的考量。

黃昆輝指出，當時媒體強調「海陸大戰」，其實海、陸兩會同仁相處融洽、合作無間，只是到了兩岸談判時，有的人會走了調，這或許可歸因於個人強烈使命感、急於求成，希望能在手上獲得重大談判成果所致。

他強調，兩岸談判過招時，台灣內部、海、陸兩會要團結一致，中國是分化專家，常到處捧海基會卻貶抑陸委會，在國民黨、民進黨分別執政時捧、貶也都是分化手法，因此，與中國談判要有耐心，對議題要深入研究以力求周延。