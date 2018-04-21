蔡總統返國 4架F16戰機伴飛護航

2018-04-21 16:49
空軍今天出動F16機伴護總統專機返國。（圖：空軍司令部提供）。
〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今日完成出訪非洲友邦行程返國，空軍派遣4架F-16型戰機，執行伴飛總統專機任務，以維護三軍統帥安全。
蔡總統日前搭機出訪，空軍是出動4架幻象機伴飛，至我國防空識別區的邊緣才返回，今天則是出動嘉義基地的4架F16戰機執行伴飛任務。
蔡英文總統今天結束訪非行程返國，進入我國領空時，空軍出動F-16戰機護航。（記者蘇永耀攝）
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空軍今天出動F16機伴護總統專機返國。（圖：空軍司令部提供）。
〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今日完成出訪非洲友邦行程返國，空軍派遣4架F-16型戰機，執行伴飛總統專機任務，以維護三軍統帥安全。
蔡總統日前搭機出訪，空軍是出動4架幻象機伴飛，至我國防空識別區的邊緣才返回，今天則是出動嘉義基地的4架F16戰機執行伴飛任務。
蔡英文總統今天結束訪非行程返國，進入我國領空時，空軍出動F-16戰機護航。（記者蘇永耀攝）