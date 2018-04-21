退伍軍人穩定就業津貼 每月可領4千到1萬2千元

2018-04-21 17:20

〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會長期推介志願役退伍官兵到民間企業任職，但退輔會調查後發現離職率偏高，達到50%，為利於志願役官兵退伍後就業穩定，退輔會已向行政院提報「促進退除役官兵穩定就業方案草案」，參與退輔會職訓的志役願役退伍官兵，依其類別每月可領4千至1萬2千元的穩定就業津貼」，未參與職訓而由退輔會推介到民間單位就業者，依其類別每月可領4千至8千元，期限為1年。

退輔會並表示，這項草案已提報行政院核定中，若經通過，也不會是公務機關預算來補貼，而是會以榮民安置基金的經費來支應，以「榮民貼補榮民」管道處理。

針對軍人年改議題，立法院外交及國防委員會下週三將先召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會並在週四進行審議，但僅進行詢答；另為了解退輔會對退伍官兵就業輔導的成效，下週一將邀請退輔會主委邱國正提出「退除役官兵就業輔導成效檢討與策進」專案報告。

根據退輔會書面報告指出，統計至今年3月底止，現有榮民37萬1148人，65歲以下勞動力人口計19萬2396人，已就業12萬1918人，其中經退輔會安置就業2萬8949人（會內安置1968人，會外安置2萬6981人）。

報告並指出，有鑑於志願役退除役官兵經推介就業後離職率偏高，約50%，退輔會已提出「促進退除役官兵穩定就業方案草案」，提報行政院核定中。

報告指出，無業的退除役官兵若參加退輔會全日制職業訓練課程，並在訓後穩定就業3月後，可領取職業訓練訓後就業穩定津貼。具榮民身份者（第一類官兵），前半年每月可領1萬2千元，後半年每月8千元；服役4年以上未滿10年的退除役官兵（第二類官兵），前半年每月6千元，後半年每月4千元。

報告指出，若未參與退輔會職訓，但經退輔會推介者，穩定就業3個月後，也可領取推介就業穩定津貼。具榮民身份者，每月可領8千元月；服役4年以上未滿10年的退除役官兵，每月4千元，至多發給1年。