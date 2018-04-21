賴清德是否選北市長？綠議員：他當然是最強棒

2018-04-21 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員梁文傑今天上午陪同行政院長賴清德前往台北市大龍峒的保安宫參拜祈福，有媒體詢問梁，賴可不可能選台北市長？梁文傑則認為，賴清德當然是最強棒。

賴清德可不可能選台北市長？梁文傑表示，賴清德當然是最強棒，但他把中央執政的成績做好，對民進黨年底的選戰才是最大的加分。

梁文傑也認為，除了賴清德，他也想不出有誰能接下行政院長的棒子。

保安宫的保生文化祭登場，賴清德今天上午在行政院秘書長卓榮泰、政院發言人徐國勇以及梁文傑等多位台北市議員參選人陪同下前往保安宮參拜。