馮光遠：柯文哲沒有核心價值 收割就是他的價值

2018-04-21 15:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕2014年曾參選台北市長的作家馮光遠今表示，柯文哲在2014年會勝選坐大，是因為大家不希望連勝文勝選，不想分散選票，才造就柯文哲高票當選的現象；馮光遠說，柯文哲其實是一個沒有核心價值的人，收割就是他的價值，呼籲民眾應選擇有核心價值的人當台北市長，否則對台灣來說會是一個傷害。

台灣北社、台灣社、台灣客社等獨派團體，今舉辦「從柯文哲現象看台灣危機」論壇，邀請作家馮光遠、扁聯會理事長郭正典等人出席與談。

台灣社社長張葉森受訪時表示，柯文哲的高民調是一種網路趨勢、是媒體營造出來的錯誤印象，若走到民間、菜市場，會發現柯文哲其實沒什麼票，柯本身也沒什麼魅力；張葉森並向民進黨喊話，呼籲民進黨應自提人選，否則人民要自己提出更適合的人選，「跟柯文哲說掰掰」。

北社社長李川信受訪時說，柯文哲的人格特質真的不適合繼續擔任台北市長，期待民進黨作為執政黨，有責任有義務推出自己的人選，參與首都市長選舉，「這才不失為一個執政黨應有的態度」，也是為台灣人民負責。

扁聯會理事長郭正典則說，他與柯文哲的關係「選上市長前還算正常，選上後就不太正常」；郭正典說，他認為柯文哲最終會參選總統，若要阻止柯文哲參選總統，還需要民進黨出馬擋住柯文哲。

作家馮光遠表示，台灣民主價值是有各種核心價值在其中運作，若首都市長由一個隱藏自己核心價值的人來擔任，「看哪邊有好處，就變哪個顏色」，對台灣來說會是一大傷害，呼籲民眾應選擇一個有核心價值的人出任台北市長。