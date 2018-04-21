國民黨初選辯論街訪 4人知名度慘輸柯文哲

2018-04-21 15:39

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨台北市長初選辯論會今天下午展開，主辦單位中天新聞在事前進行街頭訪問，包含國民黨4位擬參選人在內，並列入現任市長柯文哲，在台北市調查5人的人氣與知名度，但結果顯示柯文哲人氣遙遙領先其他人，在106票中獲得64票，就算是最接近的丁守中也只獲得32票，只有柯文哲的一半。

中天新聞在台北市動物園、北投市場、成功國宅、信義區4個地區進行街訪，結果顯示，在106位民眾中，柯文哲得票64、丁守中得票32、鍾小平得票6、張顯耀得票3、孫大千得票僅1，大多數民眾國民黨4位擬參選人的人氣和知名度，都遠不及柯文哲，尤其張顯耀、孫大千、鍾小平在動物園、信義區的得票數為零，而在地經營20年的丁守中，僅在選區中的北投市場人氣贏過柯。

對於擬參選人印象，民眾對孫大千大多是「不曉得、太年輕，資歷不深、都在桃園、不需要攪這個局」。孫則解釋，因為他正在進行實驗，拚只靠數位平台的力量參選，來降低競選經費的開銷，因此對於擴展知名度較為困難，未來一週會補償不足，提高知名度。

而民眾對張顯耀印象為「不認識、叫不出名字、之前投共」。對此，張顯耀強調，他曾經當任立委，也是有政務官經驗的雙重人物，至於民眾提到的投共案，他有委屈，但從來不在外面叫委屈，是為了國家機密才沒有說。

就鍾小平方面，民眾印象為「常上電視、不太成熟、看起來可憐、有點嘴砲」。鍾小平則妙答，說他是嘴砲王，表示他很會講話，「這是嘴砲王跟幹話王（指柯文哲）的對決」。

鍾小平也藉機向國民黨中央發難，稱為什麼年輕人票只投柯文哲，因為國民黨不給年輕人機會，因為國民黨的「貴族」政策做法，總是靠近親繁殖來提拔新人，才導致出事，年輕人已經沒有機會，所以年輕人才恨國民黨。

丁守中部分，民眾印象大多正面，多認為「是正直的人、形象不錯，比較有經驗」。丁守中表示，已北投市場票比柯文哲多的結果來看，代表了解他的人，都知道他的好。

另就鍾小平先前批評，「丁守中連吳思瑤都選不過，怎麼選得過柯文哲？」丁守中也回應，

別忘記陳水扁、蔡英文也是當初市長沒選過，但最後也是當選總統，所以別看衰他，他一定會能上去。