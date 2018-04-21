大巨蛋爭議 鍾小平爆：國民黨當初給得太多

2018-04-21 15:27

〔記者蕭婷方／台北報導〕爭議不斷的大巨蛋，成為台北市長柯文哲爭取連任的軟肋，也成為國民黨台北市長黨內初選辯論會攻防重點，大巨蛋爭議何解？北市議員鍾小平面對提問，先是表示「大巨蛋國民黨當初是給太多」，再批台北市長柯文哲決策踐踏馬郝，談判不成才又強硬勒令遠雄停工，並表示自己若當選就要先讓巨蛋完工，再以使用執照與遠雄談判。

至於前立委丁守中與孫大千主張應該要先蓋完、再與對方談判；張顯耀則開出上任後3個月向議會報告的支票。

國民黨台北市長黨內初選今進行第一場電視辯論，由登記參選的前立委丁守中、孫大千、前陸委會副主委張顯耀與北市議員鍾小平4人參加。

針對大巨蛋問題，由鍾小平率先回應。鍾小平第一句即表示，「大巨蛋國民黨當初給得太多」；停頓一秒後隨即痛批柯文哲上任後針對大巨蛋議題賤踏馬郝，又違法要求遠雄停工，停工3年又偷偷再蓋；呼籲遠雄出示建造單據、因巨蛋停工倒閉的中小企業站出來重新進行談判，並主張要扣著巨蛋的使用執照與遠雄重啟談判，至於管理方面則以容留人數方面著手。

丁守中也主張應讓大巨蛋蓋完，丁先指出大巨蛋停工後，光是除鏽每年就要花17億元、市府違約賠償金就高達350幾億，根本賠不起，應先讓遠雄完工，再扣著使用執照與遠雄談判。

孫大千則諷，柯文哲至今無法決定巨蛋去留是因為有太多政治考量，認為台灣法規針對建設案有具體規範，只要照法律合約來審查，不需要有太多考量與操作。孫也直言，大巨蛋應蓋完，蓋完後也應該要可以打棒球，要有MLB的歸格與舉辦演唱會的能力。

至於張顯耀則表示，若順利當選，3個月內請專家學者研究完後向議會做報告，改建、續建、拆巨蛋會做決定。