民代最難溝通的行政單位是…立院副院長這麼說

2018-04-21 14:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中興大學法律系與台灣食品技師協會今天舉辦食品法研討會，立法院副院長蔡其昌致辭強調「食品安全建立在食安法規！」現在食藥署被民代認為是行政院最難溝通的單位，這也是為全民食安把關嚴格的表現，台灣食安正在進步。

台灣近年歷經一連串食安風暴，國人愈來愈重視食品安全，蔡其昌表示，食安無法妥協，要保障食安就要採取嚴格標準，而法律規範與政策是執行的重要基礎，也必須從源頭把關。

衛福部長陳時中也到場演溝食安政策與展望，目前推動食安有五環策略，源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商的責任與全民監督食安，必須跨部會推動，除衛福部，農委會、環保署、經濟部、教育部等都要共同執行。

陳時中強調，近2年發生13起重大食安事件，已針對惡意黑心廠商加重懲處，除了移送檢調，也共罰鍰4305萬元，漁洋國際販售逾期食品開罰1548萬，力勤農產公司販賣逾期冷凍肉品也開罰1032萬、裕榮食品的逾期原製作蝦味先，也開罰738萬，對於黑心廠商絕不寬貸。

另外加強查驗部分，對進口食品有三重把關，輸入前有源頭境外查核、輸入時邊境輸入查驗，輸入後國內市場監控，去年市售抽驗合格率近98%；國產食品則採取多重手段，對食品全程化稽查，目前全台有約44萬家食品業者，進行GHP稽查有12萬5千家次，抽驗5萬2件，另針對高風險、高違規做專案查核，專案稽查業者與產品分別為近8千5百家與1萬4千多件。