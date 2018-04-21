還沒辯論就開砲 鍾小平：丁守中連吳思瑤都選不過

2018-04-21 13:44

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨台北市長初選辯論今天下午即將登場，4名擬參選人從中午12點50分起，已陸續抵達作為舉辦場地的中天電視大樓。事前受訪時，張顯耀、孫大千都認為該藉此提升國民黨士氣、丁守中依舊砲打現任市長柯文哲，鍾小平則稱張顯耀、孫大千應該去高雄及桃園參選，還酸「丁守中連吳思瑤都選不過，怎麼選得過柯文哲」。

丁守中今天中午最早到場，由於國民黨過去鮮少舉辦台北市長初選辯論，對於媒體詢問，是否擔心擬參選人之間交鋒相對。丁守中表示，不會擔心，因為國民黨要團結爭取勝選，重點在於柯文哲施政太糟糕，耽誤台北市三年的市長一定要讓他下台。

隨後抵達的張顯耀，則在太太旁同下，強調，國民黨這次的初選應該要熱鬧，讓全社會大眾知道國民黨在辦電視辯論會初選，要帶出國民黨的氣勢，否則國民黨在野太久、氣勢太弱。

鍾小平則說，他的重點會放在搶救中華民國、搶救台北市，因為柯文哲倒行逆施，差不多快滅絕這個城市。

鍾小平也說，他在台北市深耕奮戰這3、4年的時候，其他3位都不在，甚至張顯耀應該留在高雄對陳其邁（民進黨高雄市長參選人 ），孫大千應該留在桃園對鄭文燦（桃園市長），而他奮戰不懈，只有他能打贏柯文哲，然後丁守中連吳思瑤都選不過，怎麼選得過柯文哲。

對於鍾小平嗆聲。孫大千客氣表示，「謝謝小平哥這麼看重我，這場選舉相信每一個參選台北市的黨內同事都有各自的理想和目標，也祝福每一位同志心想事成。」

孫大千也說，希望藉這場辯論會，讓民眾看到國民黨的改變，讓全國民眾在2018大選再給國民黨一次機會。