結束「同心永固」訪問 蔡英文中午返扺國門

蔡英文總統首次出訪非洲邦交國史瓦濟蘭順利完成。總統一行在今日中午12時28分抵達桃園國際機場，總統搭乘的華航專機在進入我國領空時，左右兩側升起兩架戰機伴飛保護。（記者蘇永耀攝）

2018-04-21 12:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統首次出訪非洲邦交國史瓦濟蘭，順利完成訪問。總統一行在今日中午12點28分抵達桃園國際機場，總統搭乘的華航專機在進入我國領空時，左右兩側各有2架F-16戰機伴飛保護，抵達機場後蔡總統將發表談話。

蔡總統17日到21日訪問史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

總統府20日晚間發布新聞稿表示，蔡總統昨天傍晚在史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）陪同下，前往Hlane皇家國家公園參觀野生動物，體驗道地非洲風情，隨後蔡總統並與國王便餐，席間兩人互動熱絡，現場氣氛歡愉。

餐會結束後，恩史瓦帝三世國王並親自於機場以軍禮歡送總統。訪問行程圓滿結束，專機於晚間起飛，今天中午返抵國門。