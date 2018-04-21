綠營竹市議員提名 柯建銘讚「黃金比例」

2018-04-21 12:50

〔記者王駿杰／新竹報導〕民進黨新竹市黨部通過市議員提名及徵召案，除6名現任議員爭取連任，另有6名新人登記及徵召參選；市黨部今舉行「世代合作 幸福接棒」記者會，邀來立院民進黨團總召柯建銘、市長林智堅為獲提名的市議員參選人站台，這12人年齡涵蓋老、中、青三代，更被柯建銘譽為「黃金比例」的「幸福團隊」。

6名新人中，包含柯建銘特助鄭美娟、前社會處長陳雪慧、林智堅前辦公室主任賴稟豐及劉康彥，林智堅前辦公室秘書曾文濤及陳建名，新人參選達二分之一。現任議員力拼連任的則有劉聲正、鄭貴元、曾資程、施乃如、李妍慧、林盈徹。

柯建銘指出，12名市議員參選人不但年齡涵蓋老、中、青三代，當中更有二分之一是新人、三分之一是女性、四分之一是客家人，可說是「黃金比例」的「幸福團隊」，每位參選人都具有熱情、理想等人格特質。

柯建銘表示，今天這場記者會是世代交替、傳承經驗的開始，除了12名市議員參選人，他之後也將轉任不分區立委，並由現任議員鄭宏輝接下他的棒子，參選下屆新竹市立委，加上市長參選人林智堅，勾劃出綠營在竹市的三合一選舉布局，大家一起共同建設新竹、承擔社會責任。

林智堅表示，12名候選人無論是資深老將或新秀，在政治工作上都累積相當豐富的經驗，他們對竹市建設的努力，民眾有目共睹，充滿熱情與專業，當選後將和他一起實踐「幸福工程」。