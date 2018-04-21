不放棄救李明哲！李凈瑜會德國議員 盼爭取在德聽證

李凈瑜（中）與德國外交部人權特使柯夫勒（Bärbel Kofler）（右）會面（台灣關懷中國人權聯盟提供）

2018-04-21 12:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕為爭取國際社會支持無故遭中國判刑入獄的我國非政府組織工作者李明哲，妻子李凈瑜近日正拜訪歐洲政界與人權相關組織，昨與德國國會議員、人權團體會面。陪同前往的台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏受訪時表示，德國國會議員對中國迫害人權的情況雖時有所聞，但「很想知道更多」，因此目前正在安排，盼未來能有機會比照美國，在德國舉辦聽證會。

李明哲因與中國網友分享台灣民主經驗，去年三月入境中國後無故失蹤，數個月，遭中國湖南省岳陽市中級人民法院以「顛覆國家政權」罪起訴，判處五年有期徒刑，目前仍在獄服刑。

台灣民間團體與妻子李凈瑜積極奔走，李凈瑜除日前出席英國國會聽證會外，目前正在歐洲拜會政界與人權團體。

陪同會面的台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏受訪時表示，李凈瑜昨與德國國會人權委員會成員、多位德國議員會面。楊憲宏轉述，李凈瑜向德國人權委員會委員表示，盼德國能協助要求中國立即釋放李明哲，並保障家屬探視權利；楊憲宏說，因李凈瑜主要基於兩人權公約提出上述要求，德國很願意協助，會面情況「比原先預期的還要好」。

楊憲宏轉述，德國議員對中國迫害人權的情況雖有耳聞，但並不清楚詳細情形，這次議員與李凈瑜碰面，算是見識到中國迫害人權的具體案例，也希望能更了解實際情況，目前正爭取在德國舉辦聽證會，未來不排除比照美國，在德國、歐盟辦聽證會。

陪同李凈瑜會面的還有駐德代表謝志偉、美國「對華援助協會」會長傅希秋等人，下周李凈瑜將前往荷蘭及布魯塞爾歐盟總部尋求支持。