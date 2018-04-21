搶攻綠營票倉 侯友宜今赴三重與里長座談

國民黨新北市長參選人侯友宜今早與三重里長座談。（記者葉冠妤攝）

2018-04-21 12:00

〔記者葉冠妤／新北報導〕日前有網友指出，即將獲民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌目前雖民調落後國民黨參選人侯友宜，但新莊、三重、蘆洲都是蘇的必勝區，侯友宜今早赴三重與里長座談，侯說，他其實常來三重埔，和很多里長都是好朋友，今天來座談是想更了解里長意見，任何地方都以市民需求為主。

媒體問侯今天到三重，是否意圖拉攏綠營票倉？侯友宜表示，他其實常常來三重埔，和很多里長都是好朋友，三重埔對他來說是很有感情的地方，今天與里長座談，是想了解里長認為哪些事情可以做得更好。

座談當中，侯友宜提出新的社區互助模式，要把台灣最自豪的人情味，轉化為強大的社區力量，侯友宜說，過去在市府上班時，總會有同仁必須中途趕回家接小孩，都會區雙薪家庭常面臨這樣的處境，未來若能開發媒合APP，讓社區內的專職媽媽協助接送上班族媽媽的小孩，不僅可協助雙薪家庭，也能凝聚社區感情。

侯友宜說，里長最了解當地社區狀況，因此在媒合過程中將扮演重要角色，社區間更緊密人際連結，不管對居民或是對里長都是雙贏。座談間，則有里長提出三重停車空間嚴重缺乏等問題。