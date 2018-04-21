被影射柯黑遊行請走路工 姚文智怒嗆「網路霸凌」

2018-04-21 11:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕有網友爆料，剛好看到LINE群組有人在徵走路工，「04/22造勢遊行（非拍片）」需著綠色服飾或綠色配件，費用500現金不用勞報」，對此，將在4月22日舉辦遊行的姚文智回嗆，希望媒體公布這個帳號，並且也呼籲全民去跟他（帳號提供者）領500，如果不提供，大家去告詐欺。他也氣憤的說，「網路上霸凌別人，造謠生事的做法。」

今天凌晨有網友在PTT上詢問「有沒有422走路工的八卦」，網友說，他正好看到LINE群組有人在徵走路工，訊息內容提到「04/22造勢遊行（非拍片）」需著綠色服飾或綠色配件，費用500現金不用勞報，視覺需在25至45歲，引發網友熱議。

對此，姚文智今天受訪說，他有看到這個訊息，「我在這裡呼籲大家上去跟他（指PO文網友）要500元，他沒有說是什麼遊行，只叫大家去某個公園，說要走到國父紀念館，他以為我們告不了他，這就是在網路上霸凌別人，造謠生事的做法！」

姚文智說，來他的遊行，沒有錢可以領，但他希望大家認捐100元買T恤，然後走完全程，網路上有人要給500元，大家快去領，如果不提供，大家告那個人詐欺。

對於立法院民進黨團總召柯建銘日前接受廣播說，柯P是很大的麻煩，情勢越來越傾向逼民進黨自提人選。

姚文智今天也回應，這個態勢很清楚，民進黨的支持者希望提自己的候選人，這個聲音越來越強烈，坦白說，他認為「回不去了」，他一直主張趕快重啟初選機制，黨如果還有其他人選，希望大家一起來進行初選民調或辯論，選出候選人。