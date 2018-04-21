黃偉哲拚南市長初選花了3327萬！ 文宣就要2千多萬

2018-04-21 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕現任立委黃偉哲將代表民進黨角逐下屆台南市長，黃昨在臉書粉專公布「市長初選經費支出表」，在行政、文宣、活動費用部分，共計花費3327萬多元，引發網友熱議。

臉書粉專「立法委員 黃偉哲」昨天刊出競選辦公室的新聞稿，文中公布光是在民進黨初選，黃就支出3327萬994元。其中經費來源為「借款1700萬」、「個人存款900萬」，扣除支出後，目前尚有「727萬餘元」未付款。

根據「黃偉哲市長初選經費支出表」顯示，支出項目主要分為「行政費」、「文宣費」以及「活動費」3大類別。其中行政費共支出535萬3314元，包括人事費180萬、電腦語音（人工）拜票135萬、電動車20萬、宣傳車租賃50萬，以及150萬3314元雜支。

至於文宣費，共支出2371萬7680元，包括電子媒體廣告托播780萬、網路廣告費58萬7200元、電台廣告託播77萬2960元、看板費667萬2410元、文宣品製作598萬5110元、文宣品印刷100萬，以及簡訊代發費用90萬元。

另外活動費共支出420萬，包括舞台燈光音響120萬、交通費180萬，以及午餐費120萬元。

黃偉哲競選辦公室發言人郭國文指出，有關黃借款及個人存款支出，都有依法向監察院申報，並詳細登入在最新財產申報資訊。

網友見狀驚呼，「初選3000萬」、「哇塞，花那麼多錢選舉」、「這些成本，以後怎麼回收？」、「一個負責任的市長參選人，給予高度的肯定」、「辛苦了」、「讚，很節儉」、「敢公佈就該推」。